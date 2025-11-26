“Ci hai distrutto”. Commozione a Giugliano per la morte di Angelo Speranza

PUBBLICITÀ

Ha scosso tutta la città la morte di Angelo Speranza, 38enne barbiere di Giugliano, trovato senza vita all’interno del suo negozio nella tarda serata di martedì. Le cause del decesso non sono ancora note, ma tutto lascerebbe immaginare al suicidio. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e le forze dell’ordine per cercare di ricostruire quanto sia potuto accadere all’interno del negozio

Tantissimi i commenti e le dediche per Angiolett ‘o barbiere, così com’era chiamato da tutti: “Riposa in pace Angiolee, eri l’amico di tutti”. “No. Angelo, cosa hai combinato? Un dolore straziante. Pregherò per te. Gesù. Ti guida. Verso la sua luce”. “R.i.p.Angelo un ragazzo dolce sempre con il sorriso sulle labbra”. “Angiole’ che hai combinato 😭😭😭😭💔 le cose si aggiustavano amavi troppo la tua famiglia, eri un ragazzo solare un amicone, non ho il coraggio di dirglielo a mio figlio che il papà del suo amico il suo barbiere non può tagliargli più i capelli, lui impazziva per te, ci hai spezzato il cuore”. “Cumpagn Mii E Che Cumbinat Sto Da Una Settimana Che Volevo Chiamarti Per Venire A Trovarti Ma Per Un Motivo O Per Un Altro Ho Sempre Rimandato E Questo Non Me Lo Perdonerò Mai Quando Lo Saputo Stendavo A Crederci Sono Dovuto Venire A Costatare Ma Ancora Ora Mentre Scrivo E Vedo Questa Foto Non Ci Credo Non Può Essere Che Hai Fatto Un Gesto Simile Mi Hai Gelato Fratello Mio Ti Voglio” Ben”

