Operaio di Sant’Antimo morto sul lavoro, schiacciato da un autocarro

Tragedia questa mattina a Morra De Sanctis, provincia di Avellino, dove un operaio ha trovato la morte dopo essere stato schiacciato da un autocarro in movimento.

Erano circa le 7 quando l’uomo, un 56enne originario della provincia di Napoli, è uscito di casa per recarsi al lavoro presso un cantiere di Morra, dove l’azienda per cui lavorava aveva ottenuto un appalto di ristrutturazione. La vittima si chiama Domenico D’Alessio, originario di Sant’Antimo. La moglie di Domenico D’Alessio, ha scelto di sporgere denuncia per avere giustizia e per conoscere come sono andate veramente le cose. Per capire le cause del decesso veniva disposto l’esame autoptico sul corpo di D’Alessio.

Il dramma si è consumato questa mattina a Morra De Sanctis dove un 56enne della provincia di Napoli è morto travolto da un autocarro parcheggiato in pendenza. Insieme ad altri colleghi era impegnato in alta irpinia in lavori di riqualificazione edilizia. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, che hanno proceduto a tutti i rilievi del caso necessari anche per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata traslata all’ospedale “Moscati” di Avellino.

OPERAIO TRAVOLTO DA UN AUTOCARRO: L’IPOTESI DEL FRENO A MANO NON INSERITO

Stando ai primi rilievi, le ipotesi più probabili sono quelle del malfunzionamento del freno a mano o del mancato inserimento di quest’ultimo. L’autocarro, parcheggiato in pendenza, è precipitato all’improvviso verso l’operaio, colpendolo d’impatto e uccidendolo all’istante. Inutili i soccorsi.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La salma dell’operaio, intanto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è all’Ospedale Moscati di Avellino.

Non si ferma, dunque, la scia delle morti e degli incidenti sul lavoro in provincia di Avellino. Con l’ultimo caso avvenuto questa mattina a Morra, siamo a 7 casi in territorio irpino nel 2022. E la Campania sempre più al primo posto per percentuale di infortuni sul lavoro, con un più 105% nei primi sette mesi dell’anno corrente.