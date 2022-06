Incidente sul lavoro, grave operaio napoletano: travolto da bitume bollente

Un operaio napoletano di 32 anni travolto da bitume bollente ricoverato d’urgenza in ospedale. E’ successo a Flumeri, in provincia di Avellino. Stava scaricando del catrame liquido da una cisterna. L’uomo è stato prontamente soccorso dal personale del 118, i quali l’hanno prontamente trasportato all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Nel frattempo, sono in corso gli interrogatori ai colleghi dell’operaio, e le indagini sulle condizioni di sicurezza dell’azienda.

Incidente sul lavoro, grave operaio napoletano

L’uomo scaricava catrame liquido da una cisterna, all’improvviso il bitume bollente lo ha investito. Una volta recuperato il malcapitato, i sanitari del 118 intervenuti sul posto. Poi ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Ottone Frangipane di Ariano Irpino, e lungo il percorso la squadra dei vigili del fuoco ha dato assistenza al mezzo di soccorso fino all’arrivo presso il nosocomio del tricolle. Le condizioni del 32enne sono serie.

