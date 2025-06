Donna investita da un suv su Corso Campano a Giugliano, è grave

PUBBLICITÀ

Grave incidente questa mattina su Corso Campano a Giugliano, all’altezza dell’incrocio con via Fortunato del Forno, dove una donna è stata investita da un SUV bianco mentre attraversava la strada.

Le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza, pubblicate da Il Meridiano News, mostrano chiaramente il veicolo che colpisce in pieno la donna. L’impatto è stato improvviso e violento, tanto da sbalzare la vittima sull’asfalto davanti agli occhi increduli dei passanti.

PUBBLICITÀ

I presenti sono subito intervenuti per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato la donna d’urgenza in ospedale, in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero apparse sin da subito molto gravi e attualmente si troverebbe ricoverata in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate a ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità del conducente.

PUBBLICITÀ