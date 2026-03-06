PUBBLICITÀ

I regali, il ricordo di un bambino che non c’è più e il desiderio di trasformare il dolore in un gesto di amore verso gli altri. È questo il messaggio che arriva dalle parole di Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, il bambino morto dopo il trapianto di un cuore rivelatosi danneggiato.

“Dono ai bimbi bisognosi i regali fatti a mio figlio”, il gesto commovente della mamma di Domenico

Patrizia ha raccontato ai microfoni di «Diritto e Rovescio», cosa farà con i tanti regali ricevuti dal figlio durante i momenti più difficili della sua malattia. Oggetti, giochi, vestiti e lettere arrivati da tante persone e soprattutto da altri bambini che avevano voluto dimostrargli affetto e vicinanza, accompagnando Domenico e la sua famiglia con messaggi di incoraggiamento e speranza.

«Andrò a prendere tutte le cose che hanno regalato a Domenico – ha spiegato la madre – le porterò alla lavanderia, le farò lavare e asciugare. Poi qualcosa lo darò in beneficenza ai bambini che non hanno niente, mentre altre cose vorrei metterle nella fondazione dedicata a lui».

Un gesto che vuole essere un modo per far continuare a vivere il ricordo del piccolo Domenico e allo stesso tempo aiutare chi è in difficoltà. Parte degli oggetti, ha raccontato Patrizia, è stata già presa dai fratelli del bambino, che hanno voluto conservare alcuni ricordi del loro piccolo fratello, piccoli segni tangibili di un legame che resterà per sempre.

Tra le cose più preziose, però, ci sono soprattutto le tante letterine ricevute da altri bambini. «Ce ne sono tantissime – ha detto la madre – e dovrò trovare un posto dove conservarle. Forse le metterò nella camera dei miei figli».