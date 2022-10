Dopo la super bolletta arrivano anche i ladri, non c’è pace per la Pizzeria Lioniello

La ‘sorte’ non sembra dar pace a Salvatore Lioniello e alla sua pizzeria, dopo la bolletta da oltre 11mila euro il locale del giovane pizzaiolo ha subito un furto con scasso per circa 5mila euro di danni. Il giovane pizzaiolo, che con la sua pizzeria era da poco entrato a far parte della prestigiosa guida Gambero Rosso, pochi giorni fa aveva esposto sui social la maxi bolletta, da circa 12mila euro, del mese di agosto. Dopo lo sfogo social e il pagamento della bolletta la buona sorte non sembra aver “raggiunto” il giovane Lioniello.

Il video della rapina

Lui stesso infatti da la notizia sui social: “Per la quarta volta mi vengono a RUBARE, per la quarta volta mi DISTRUGGONO il locale, per la quarta volta ci sentiamo VIOLENTATI“. L’altra notte infatti la pizzeria ha subito una rapina con scasso, a raccontarne le dinamiche, mostrando i danni subiti, è lo stesso Lioniello che sui social ha pubblicato un video sfogo. Un Golf nero con 5 malviventi irrompono all’interno del locale, distruggendo saracinesca e vetrata, e portando poi via la cassa mettendo a soqquadro l’intero locale di Succivo. Il totale dei danni ammonterebbe a circa 5mila euro, a dirlo è lo stesso Lioniello che mostra anche le immagini delle telecamere di sicurezza. “Siete venuti in 5, avete fatto un danno di quasi 5 mila euro per rubare quello che c’era in cassa ed il salvadanaio dei ragazzi, cioè praticamente nulla. Avete fatto solo un enorme danno a degli imprenditori che danno di che vivere a 16 famiglie” così Lioniello commenta l’accaduto.

La “risposta” di Salvatore Lioniello

A schierarsi prontamente dalla parte di Lioniello, e di tutti i commercianti, è il consigliere Francesco Borrelli: “bisogna tutelare i commercianti. Urge nuovo piano sicurezza“. “Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Salvatore Lionello per il furto ed il periodo difficile che sta affrontando, lui come tanti altri imprenditori e commercianti” continua poi. “I furti sono in continuo aumento ad avvengono a danno di privati cittadini, di commercianti e negozianti, dei beni pubblici. Nessuno è al sicuro, il territorio è in balia di delinquenti e criminali“. Motivo per cui il consigliere specifica che: “da tempo gridiamo a gran voce che serve un nuovo piano sicurezza. Più efficace e deciso: più agenti per le strade e una rete di videosorveglianza irrobustita“.

http://

Ma il giovane Lioniello e il suo staff non perdono l’ottimismo che li contraddistingue. Così come l’annuncio della bolletta da record venne fatto con estrema ironia. Anche questa volta Lioniello sceglie di rispondere a chi gli ha causato questi danni con ottimismo e con la creatività del suo lavoro. Pubblica infatti la foto di una sua pizza e scrive: “alla salute dei LADRI, vi combatto così, vi aspetto in pizzeria amici miei“.