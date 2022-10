Bolletta da 11mila euro, il pizzaiolo Salvatore Lionello: “Vi presento il mio nuovo socio”

Salvatore Lionello pizzaiolo della stellata ‘Pizzeria Da Lionello‘ pubblica sui social la bolletta del locale. Con ironia il giovane di Succivo punta i riflettori sugli effetti del caro bollette. La ‘Pizzeria da Lionello’ è già nota ai più in particolar modo grazie all’ultimo traguardo raggiunto da Salvatore e dal suo staff. La ‘Da Lionello‘ è infatti di recente rientrata tra le pizzerie con ‘tre spicchi’ della guida Gambero Rosso.

Una delle pizzerie migliori in Campania e non solo ed anche in questo caso il suo proprietario ha qualcosa da ridere sulle bollette. La sua posizione stellata infatti non la rende meno esposta al peso del caro energia. Se ne parla da mesi e gli imprenditori, insieme con le associazioni che salvaguardano il commercio, sono molto preoccupati.

L’allarme è stato emanato più volte e tramite diverse modalità eppure le bollette aumentano e le problematiche pure. Oltre al rincaro delle bollette che ha colpito in generale tutte le case degli italiani c’è infatti da risolvere anche l’aumento in locali ed aziende. Imprenditori e commercianti sono infatti preoccupati dell’effetto che un talo rialzo possa avere sulle proprie tasche e sulla propria attività. Lo scopo principale è diventato per loro scongiurare una chiusura. Chiudere l’attività infatti porterebbe gli imprenditori a perdere non solo la propria personalissima fonte di guadagno ma causerebbe anche la disoccupazione dei vari collaboratori.

La bolletta record di Salvatore Lionello

Il caro continua a gravare sulle spalle degli imprenditori ed a voler dire la sua mostrando le dirette conseguenze del rialzo è stato anche Salvatore Lionello. Il giovane pizzaiolo stellato ha infatti pubblicato la foto della bolletta del mese di Agosto. Con ironia ha parlato del prezzo riferendosi alla bolletta come “il mio nuovo socio”.

“Vi presento il mio nuovo socio…Però tutto sommato questo mese e stato più bravo, anche se 15 giorni siamo stati in ferie, detto questo ha voluto 5 mila euro in meno rispetto a luglio e 8 mila euro in meno rispetto a giugno, grazie“. Con ironia Salvatore Lionello fa sapere i vari rialzi degli ultimi mesi, prezzi da capogiro ed indubbiamente difficili da sostenere. Dall’ironia però poi passa alla serietà e preoccupato si sfoga sulla sua pagina chiedendo a chi lo legge: “E se stavamo aperti tutto il mese di agosto quanto mi sarebbe arrivato???Quando finirà questa pagliacciata???“. Preoccupato e indubbiamente agitato dal forte rialzo dell’energia il giovane Lionello non si abbatte e con allegria conclude il post così: “Vi aspetto in pizzeria amici miei“.