L’ex giocatore del Napoli disarma l’aggressore al centro commerciale: “Non sono un eroe”

Il 46enne è accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo condotti nel tardo pomeriggio di ieri. Il boliviano ha accoltellato diverse persone in un centro commerciale di Assago, uccidendone una e ferendone gravemente altre quattro.

Tra queste il calciatore del Monza Pablo Marí che è stato ricoverato all’ospedale Niguarda con una profonda ferita alla schiena. Uno dei cinque feriti è stato portato in ospedale in codice giallo, mentre gli altri tre in codice rosso. Ferita solo lievemente una 81enne che è stata curata sul posto.

IL RACCONTO DELL’EX CALCIATORE DEL NAPOLI

L’aggressore è stato fermato e disarmato dall’ex calciatore dell’Inter Massimo Tarantino. “Urlava, urlava e basta“, dice alle telecamere delle televisioni l’ex giocatore, ora dirigente sportivo. “Io eroe? Non ho fatto niente…”

LA VITTIMA DELLA FOLLIA OMICIDA

Luis Fernando Ruggieri è stato ucciso al centro commerciale di Assago da un coetaneo italiano con problemi psichici che ha accoltellato altre 5 persone. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima era un 46enne boliviano ed era un dipendente della catena Carrefour. L’arma sarebbe stata recuperata proprio all’interno del supermercato dove lavorava Ruggieri, che, purtroppo, è deceduto durante la corsa dell’ambulanza in ospedale. I fendenti lo hanno raggiunto alle casse, dove lui non avrebbe dovuto esserci come rivelato da una sua collega.

“Rifornisco il reparto scatolame, drogheria, grocery, profumeria con l’ausilio di transpallet e muletti elettrici – si legge su suo profilo Linkedin -. Mi interessa imparare ogni tipo di prodotto e tecniche aziendali di rifornimento, di gestione degli stock di magazzino, del riordino”.

L’AGGRESSORE DEL CENTRO COMMERCIALE

Dunque l’aggressore da circa un anno era in cura per una forte crisi depressiva. Proprio una crisi psichica l’avrebbe portato ad afferrare un coltello dagli scaffali del punto vendita e a scagliarsi contro clienti a caso, uccidendo Ruggieri e ferendo altre cinque persone.