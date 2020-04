Dramma in Italia, Ambra stroncata da un malore a 30 anni: a vegliare sul corpo il figlio di 3 anni

Dramma in Friuli: dove una giovane mamma di soli 30 anni è stata trovata morta in casa nel pomeriggio di ieri, 4 aprile. A fare la scoperta è stato il marito. Secondo una prima ricostruzione, Ambra Ravanello -questo il nome della giovane-, dipendente del gruppo Sme presso cui lavorava come commessa, sarebbe morta per un malore. In casa c’era anche il figlio piccolo di circa 3 anni.