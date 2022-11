Dramma nel dramma nel Casertano: uccide la mamma e si toglie la vita

Un altro omicidio-suicidio in Campania, il secondo nelle ultime settimane: a Vairano Paternora, nella provincia di Caserta, un uomo di 50 anni ha ucciso la madre, una 70enne, sparandole con una pistola; ha poi rivolto l’arma verso di sé e si è tolto la vita. Il dramma questa mattina, martedì 22 novembre, nell’abitazione dove vivevano i due, in via Greci: è stato un parente, dopo aver udito lo sparo, ad accorrere nella casa e a scoprire i due corpi, in una pozza di sangue.

È successo tutto alle ore 6 e 30 del mattino. La madre, una donna gravemente malata di 84 anni, era nel letto; lui, il figlio, originario di Vairano ma residente a Torino non tollerava che la mamma malata terminale di cancro soffrisse tanto. Da giorni era stata sottoposta a iniezioni di morfina e sarebbe morta a breve. Lui si sarebbe avvicinato tenendo la pistola in pugno, avrebbe appoggiato l’arma al petto della donna per poi esplodere il colpo mortale. Subito dopo, mentre Florinda Cappelli moriva, il figlio, Antonio Di Muccio, ha rivolto l’arma contro se stesso esplodendo un colpo all’altezza della tempia. Un parente corso nell’abitazione avendo udito lo sparo ha trovato in casa i due corpi immersi in un lago di sangue.

Da quanto si apprende, la 70enne era malata da tempo e il figlio 50enne si occupava di lei: potrebbero esserci, dunque, le condizioni di salute della donna dietro la tragedia; i carabinieri, che indagano sull’accaduto, al momento però non escludono nessuna ipotesi. Da una prima ricostruzione, la donna si trovava nel letto quando il figlio le ha sparato, uccidendola; l’uomo ha poi rivolto la pistola verso la sua tempia e ha fatto nuovamente fuoco, togliendosi la vita.