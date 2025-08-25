Dramma sull’autostrada Napoli-Canosa: uomo si toglie la vita lanciandosi da un viadotto

PUBBLICITÀ

Una tragedia si è consumata sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra i caselli di Lacedonia e Vallata, in provincia di Avellino. Un uomo di 43 anni, residente in provincia di Foggia, ha parcheggiato la propria auto sul viadotto Omero Fabriani e si è lanciato nel vuoto, lasciandosi cadere per diverse decine di metri.

A dare l’allarme sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, insospettiti dall’auto ferma in una zona isolata. Dopo le prime verifiche, la terribile scoperta: il corpo senza vita del 43enne è stato rinvenuto sotto il viadotto.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 e il medico legale. Dopo gli accertamenti di rito, la Procura di Benevento ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Un gesto estremo che scuote il territorio

Il tragico gesto ha scosso l’intera comunità e riporta all’attenzione pubblica il tema, spesso silenzioso, del disagio psichico e dell’isolamento sociale. Le motivazioni alla base del suicidio non sono ancora note, ma il dolore per la perdita è profondo.