Droga dietro i cespugli, blitz della polizia a Mianella

Da Secondigliano a San Pietro a Patierno passando per i confini con Poggioreale e fino a Mianella. Questa la mappa geografica degli innumerevoli interventi realizzati in questi mesi dagli uomini della squadra operativa ed investigativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito). I ‘fantasmi’, come vengono ormai chiamati gli agenti, hanno messo nel mirino quota 100 arresti e sono ad un soffio dall’obiettivo. Il numero novantanove quello effettuato ieri mattina a Mianella. Qui i poliziotti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare nei pressi del parco pubblico di corso Mianella hanno notato un uomo seduto su una sedia dietro un cespuglio che, dopo aver ceduto qualcosa ad una persona in cambio di denaro, alla loro vista ha lanciato un marsupio in terra dandosi alla fuga.

L’arresto dei poliziotti

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendo nel borsello 3 stecche di hashish del peso di circa 6 grammi. Oltre a questi, anche 3 involucri contenenti 4 grammi circa di marijuana, 200 euro e un telefono cellulare.

Carlo Pellegrino, 41enne napoletano, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.