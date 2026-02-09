Droga e telefoni in carcere a S.M. Capua Vetere, il Riesame salva 35 indagati

PUBBLICITÀ

Sono 35 le persone indagate, a vario titolo, per l’introduzione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere di sostanza stupefacente e telefonini, tra detenuti in carcere e familiari o amici.

I Pubblici ministeri presso la Procura della Repubblica del Tribunale samaritano, dottoresse Gaudino e Condello, avevano chiesto misure cautelari per tutti e 35 gli indagati (15 in carcere, 10 ai domiciliari, il resto con obblighi o divieti di dimora), ma il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la richiesta. Da qui l’appello davanti al Tribunale del Riesame di Napoli che, nei giorni scorsi, accogliendo le arringhe degli avvocati Nunzia Della Corte, Luigi Poziello, Domenico Dello Iacono e Pietro Conte, ha messo la parola fine alla vicenda cautelare dichiarando inammissibile il ricorso dei pubblici ministeri.

Le indagini hanno previsto intercettazioni telefoniche e l’installazione di cimici e telecamere all’interno del carcere.

Ecco i nomi dei 35 indagati, da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza di condanna:

CAMPANA Silvio, nato a Pozzuoli, ivi residente; CARNEVALE Domenico Antonio, nato a Caserta, ivi residente; CARNEVALE Maria Anna, nata a Caserta, ivi residente; CARNEVALE Vincenzo, alias “bigodino”, nato a Caserta, ivi residente; CIACCIARELLI Carmela, detta “Carmen”, nata ad Aversa, residente in Castel Volturno; CIPOLLETTA Biagio, nato a Villaricca, residente in Napoli; CORTESELLI Dario, nato a Napoli, ivi residente; CRESCENZO Raffaele, nato a Napoli, residente in Castel Volturno (deceduto); DE MATTEO Giulio, alias “Giulio o’ sett”, nato a Maddaloni, residente in Santa Maria a Vico; DE MATTEO Salvatore, alias “Salvatore o’ sett”, nato a Maddaloni, residente in Santa Maria a Vico; DI FONZO Elena, nata a Maddaloni il 20/09/1992, residente in Montesarchio; DI SIVO Agostino, nato a Marcianise il 13/10/2003, ivi residente; DI SIVO Generoso, nato a Santa Maria Capua Vetere, residente in Marcianise; IANNONE Gennaro, nato a Caserta, residente in Santa Maria a Vico; KURTI Armir, detto “Miri”, nato in Albania, domiciliato in Teano; LA ROCCA Nicola, nato a Sarno, ivi residente; LORENZETTI Vincenzo, detto “il brasiliano”, nato in Brasile, residente in Napoli; MAGLIONE Jessica, nata ad Acerra, residente in Casal di Principe; MARKJA Altin, alias “Tony” o “Aldo”, nato in Albania, residente in Santa Maria Capua Vetere; MARKJA Elton, nato in Albania, residente in Santa Maria Capua Vetere; MURGU Robinson, alias “Bobi”, nato in Albania, residente in Santa Maria Capua Vetere; NEBBIA Luigi, nato a Santa Maria Capua Vetere, ivi residente; ONIGHODO Goodlucke, alias “il nero”, nato in Nigeria, residente in Castel Volturno; PALUMBO Mario, nato a Napoli, ivi residente; PARENTE Giuseppe, detto “Peppe d’a pizzeria”, nato a Napoli, residente in Casoria; PARENTE Laura, nata a Napoli, residente in Afragola; PECORILLA Michele, nato a Napoli, residente in Melito di Napoli; PERRI Diego, nato a Napoli, ivi residente; PISCITELLI Michela, nata a Maddaloni, residente in Santa Maria a Vico; RAIANO Gaetano, alias “ninotto”, nato a Napoli, residente in Melito di Napoli; SANNINO Luigi Roberto, alias “Willy”, nato a Napoli, residente in Pozzuoli; SANNINO Natascia, nata a Pozzuoli, ivi residente; SARRACINO Raffaele, detto “Raffaele cioccolata”, nato a Santa Maria Capua Vetere, residente in Casal di Principe; TAVERNA Caterina, nata a Milano, residente in Santa Maria a Vico; TAZI Aymane, nato in Marocco, residente in Cesa.