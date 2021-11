Droga ai Quartieri spagnoli, in manette la moglie del ras Piccirillo

Torna in galera Maria Mazzocchi, 63enne moglie del ras Salvatore Piccirillo detto ‘Totor e Silvestro’. Ad eseguire il nuovo provvedimento i Falchi della squadra mobile che hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 17 novembre 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. La donna è stata condannata alla pena di 9 anni, 11 mesi e 25 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commessi a Napoli da novembre 2016 a gennaio 2020. La donna era stata arrestata l’ultima volta nel gennaio dello scorso anno (leggi qui l’articolo): ad eseguire l’arresto gli uomini del commissariato Dante che, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, notarono in vico Vacche a San Liborio la donna che, accortasi della loro presenza, lanciò un oggetto dal balcone per poi rientrare subito all’interno del proprio appartamento. I poliziotti recuperarono gli oggetti lanciati, due involucri di cocaina del peso complessivo di circa 46 grammi e, una volta all’interno dell’abitazione, la bloccarono. Quello della Mazzocchi è un nome molto conosciuto alle forze dell’ordine: la donna è la moglie del ras Piccirillo che sta scontando l’ergastolo per il suo coinvolgimento nell’omicidio di Gaetano Festa, affiliato ai Lepre del Cavone di piazza Dante.