Due roghi sospetti a Casoria e Giugliano: incendio fuori ad una paninoteca ed in fiamme due auto

Due incendi in poche ore hanno scosso nella notte due città importanti della provincia di Napoli. A Giugliano i carabinieri sono intervenuti in via Lago Patria 152 per un principio di incendio. Le fiamme hanno avvolto alcune poltroncine, all’esterno di una paninoteca. A spegnere l’incendio gli stessi militari.

Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire origine e matrice. Non si esclude la pista dolosa.

A Casoria, invece, questa notte i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Giacomo Matteotti per l’incendio di due auto. Le fiamme hanno danneggiato solo parzialmente i veicoli. Sono in uso a madre e figlio, entrambi incensurati.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

