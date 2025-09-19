PUBBLICITÀ
Due roghi sospetti a Casoria e Giugliano: incendio fuori ad una paninoteca ed in fiamme due auto

Antonio Mangione
Antonio Mangione
Due incendi in poche ore hanno scosso nella notte due città importanti della provincia di Napoli. A Giugliano i carabinieri  sono intervenuti in via Lago Patria 152 per un principio di incendio. Le fiamme hanno avvolto alcune poltroncine, all’esterno di una paninoteca. A spegnere l’incendio gli stessi militari.
Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire origine e matrice. Non si esclude la pista dolosa.

A Casoria, invece, questa notte i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Giacomo Matteotti per l’incendio di due auto. Le fiamme hanno danneggiato solo parzialmente i veicoli. Sono in uso a madre e figlio, entrambi incensurati.
Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

