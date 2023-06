E’ la settimana dei Coldplay a Napoli, pizza sul lungomare per Chris Martin: “Non vediamo l’ora”

PUBBLICITÀ

I Coldplay sono già arrivati.Per due appuntamenti molto attesi e già, entrambi, sold out. E hanno scelto subito di gustarsi una pizza, con tanto di decorazione in mozzarella a loro ovviamente dedicata.

In tre, seduti a tarda sera a un tavolo del ristorante sul Lungomare di Gino Sorbillo. “Voi napoletani siete simpaticissimi, siamo contenti di essere qui, davvero molto felici”, ha detto Chris Martin, leader dei Coldplay, in testa un berrettone di lana grigia, alla vigilia dei due concerti previsti per il 21 e il 22 giugno allo stadio Maradona.

PUBBLICITÀ

La band britannica, formatasi nel 1997, ha incontrato Toto Sorbillo nel locale di via Partenope.

Il concerto

Inizio alle ore 19 di mercoledì e giovedì prossimi. Il Comune riceverà dalla Live Nation 107mila euro per gli eventi. Palazzo San Giacomo e la Prefettura stanno attrezzando anche le misure di sicurezza per la due giorni imminente, compresi il potenziamento delle forze dell’ordine e il prolungamento della metropolitana di linea 2, per cui come spiegano dall’assessorato alla Mobilità «l’ok è cosa quasi fatta». Collegamento diretto, insomma, tra la rete ferroviaria e il Maradona, così da agevolare le migliaia di fan in arrivo in treno da altre regioni italiane. Niente apertura notturna, invece, per la metro di linea 1 e le funicolari.

Saranno gremiti il prato e gli spalti di Fuorigrotta, per gli show di uno dei gruppi più importanti del terzo millennio. Di conseguenza, ci sarà un pubblico sicuramente maggiorato rispetto a quello dei match degli azzurri all’ex San Paolo. «Non vediamo l’ora di arrivare e suonare nella casa dei campioni», aveva scritto la band il 4 maggio su Twitter, per le «congratulazioni» dopo il tricolore azzurro. «Questa città è il centro del mondo, le potenzialità di Partenope sono ancora in crescita. Avere qui i Coldplay lo dimostra ancora una volta». Migliaia di fan in arrivo da tutta Italia. Visitatori che si aggiungono al boom turistico e allargano l’indotto di questa estate 2023.