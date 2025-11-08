È morto il piccolo Samuele Marcelli, lottava contro una rara malattia: aveva 9 anni

PUBBLICITÀ

Sarà lutto cittadino lunedì alle 15 a Polla per rendere omaggio a Samuele Marcelli, il bambino di nove anni divenuto simbolo della lotta alle malattie rare. Samuele, si legge su Il Mattino, si è spento ieri sera all’ospedale “Gaslini” di Genova, dove era ricoverato da tempo a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Affetto fin dalla nascita da oloprosencefalia semilombare, Samuele aveva affrontato la malattia con una forza straordinaria, sostenuto dall’amore della sua famiglia: la mamma Giulia, il papà Giuseppe e il fratello maggiore Antonello. La sua storia, segnata da coraggio e resilienza, ha toccato l’intera comunità del Vallo di Diano, che in questi anni lo ha seguito con affetto e ammirazione.

La mamma Giulia Marcelli, presidente dell’associazione “Ascoltami”, ha dedicato ogni energia alla tutela delle famiglie con bambini disabili, impegnandosi in prima linea per abbattere le barriere architettoniche e culturali e per far valere i diritti dei più fragili. Grazie al suo impegno e a quello dei volontari dell’associazione, nel territorio sono nate numerose iniziative di solidarietà e inclusione.

I funerali di Samuele si terranno sabato alle ore 15 nella chiesa di Cristo Re. Il Comune di Polla, guidato dal sindaco Massimo Loviso, ha proclamato il lutto cittadino in segno di partecipazione e vicinanza alla famiglia. La camera ardente sarà allestita domani nella sala del commiato “Infinito” a Polla, dove parenti, amici e cittadini potranno portare un ultimo saluto a un bambino che, con la sua luce, ha insegnato a tutti cosa significa affrontare la vita con coraggio e amore.