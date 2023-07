È nato il figlio di Carmen Borriello: Very e Sasy sono diventati nonni

Capita a tutti di fare errori nella vita e ne sa qualcosa il cartellino sulla culla del figlio di Carmen Borriello, che la sera di giovedì 13 luglio, è diventata mamma del piccolo Salvatore. Sui social sono già stati tanti gli auguri arrivati alla neomamma e poco fa, su TikTok, la nonna Very ha pubblicato un video dove si intravede il nipotino e il cartellino sulla culla. Proprio quest’ultimo ha attirato l’attenzione del pubblico a causa di un piccolo errore molto curioso.

Tutto è partito da uno degli ultimi video TikTok di Very, mamma di Carmen Borriello e nonna del piccolo “Sasy”, quando prima si vede apparire il nuovo arrivato della famiglia che si muove nella sua culla e successivamente avviene un fatto curioso. Verso fine video viene ripreso il cartellino che viene messo si lettini quando nascono i bambini e proprio lì i fan hanno notato un errore molto curioso: la data di nascita! Come ben sapete, salvatore è nato il 13 luglio di quest’anno e non ha neanche un giorno di vita. Invece, sul cartellino della culla è segnato l’anno prima: il 2022!