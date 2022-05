E’ nato il Rotary Club Giugliano Ager Liternum, sono 23 i soci fondatori

E’ nato il nuovo Rotary Club Giugliano in Campania – Ager Liternum. Il nuovo club nasce con un forte radicamento su un territorio con caratteristiche socioeconomiche univoche; un sicuro impegno di un gruppo di persone capaci e volonterose di tutte le fasce di età e di alto profilo, disponibili ad impegnarsi nell’ottica dei valori fondanti del Rotary per il futuro di questo territorio.

Un notevole spirito di rinnovamento anche nel fare Rotary e con una grande forza propulsiva per essere un punto di riferimento che valorizzi la città di Giugliano in Campania e il comprensorio giuglianese, rilanciandone tutti gli aspetti socioculturali, anche quelli di una tradizione troppo spesso dimenticata. Una precisa volontà di fare un club moderno, agile, flessibile, aperto alle dinamiche evolutive del 3° millennio e dove pensare ed agire in modo nuovo ed energico, anche offrendo esperienze di riunioni ed opportunità di service alternative.

I soci fondatori sono 23, la maggior parte dei quali non ha mai fatto parte del Rotary ma è certamente ben informata dei suoi principi e valori in cui si riconosce. Solo alcuni hanno, nel passato, fatto parte del Rotary ed essi portano quell’ esperienza rotariana importante per organizzare velocemente il club secondo i dettami del Rotary International.

Ieri sera, 26 maggio 2022, nella romantica atmosfera di Torre San Severino è stata per tutti i soci fondatori una cerimonia indimenticabile in quanto il Governatore del Distretto 2101 del Rotary International ha consegnato la Carta Costitutiva del Rotary Club Giugliano in Campania – Ager liternum e appuntato il classico distintivo del Rotary a tutti i componenti del Club. Da questo momento il club inizia ufficialmente il suo cammino nel Rotary International.

La serata ha visto la presenza, oltre che dei soci fondatori e loro parenti e amici, di tutte le più alte autorità del Distretto Rotary 2101 e di diversi Presidenti di altri Rotary Club.