E’ nato Prince Emmanuel, figlio dell’influencer Alessia Maraucci: “Sappiamo che non gli piace aspettare”

E’ nato Prince Emmanuel, figlio dell’influencer Alessia Maraucci e del compagno Alex. Ieri si era recata in clinica per un controllo ed invece all’improvviso il parto. Per fortuna è andato tutto bene. Grande l’emozione per i neo genitori: “Vabbè almeno sappiamo che non gli piace aspettare”, ha commentato Alessia sui social, dove migliaia di fans le hanno fatto gli auguro.

L’influencer napoletana Alessia Maraucci, colei che sui social si era autodefinita “The real Illusa” a causa delle innumerevoli delusioni sentimentali,nove mesi fa ha annunciato di essere incinta. Nei mesi di gravidanza ha informato giorno per giorno i propri followers con post e dirette.

Chi è Alessia Maraucci

È una delle influencer più in ascesa, tra le poche che puntano sull’ironia e la spontaneità. Su Instagram e TikTok è The real Illus ossia un nickname metà inglese e metà napoletano con cui si autoproclama «la vera illusa». Nella vita vera si chiama Alessia Maraucci, vive a Giugliano e ha sempre usato i social per sdrammatizzare la sua sfiga in amore. Lancia messaggi sul body positive e le pari opportunità affinché «si possa realizzare una profonda trasformazione culturale nella nostra società».