Edificio abbandonato in fiamme a Roma, all’interno persone che lo occupavano

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Dalle 7.20 circa di questa mattina, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati con due squadre, due autobotti e un’autoscala, in via Cesare Tallone, a Tor Sapienza, per l’incendio di un edificio abbandonato nel quale si trovano persone che lo occupavano.

E’ stato trasportato in ospedale uno degli occupanti dell’edificio abbandonato alla periferia di Roma andato a fuoco stamattina. Sarebbe rimasto ferito mentre tentava di sfuggire alle fiamme. Sul posto vigili del fuoco e polizia. La struttura, occupata, e’ stata evacuata. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio. Da chiarire le cause.

