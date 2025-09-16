PUBBLICITÀ
Attualità e Società

Elezioni all’ordine degli Ingegneri di Napoli: Piantadosi e De Rosa dicono si al voto online ma la maggioranza del consiglio non approva e si prevede una spesa di circa 150mila euro soldi degli iscritti

Elezioni all'ordine degli Ingegneri di Napoli Piantadosi e De Rosa dicono si al voto online ma la maggioranza del consiglio non approva e si prevede una spesa di circa 150mila euro soldi degli iscritti
Elezioni all’ordine degli Ingegneri di Napoli Piantadosi e De Rosa dicono si al voto online ma la maggioranza del consiglio non approva e si prevede una spesa di circa 150mila euro soldi degli iscritti
Da lunedì 29 settembre fino al 9 ottobre incluso il sabato, partono, in terza convocazione, le elezioni in presenza all’Ordine degli ingegneri di Napoli. I seggi sono sei: Napoli, Cardito, Pozzuoli, Torre Annunziata, Piano di Sorrento, Nola. Si prevede una spesa di circa 150mila euro soldi degli iscritti. Insomma un fiume di soldi spesi per le elezioni in presenza!! E ci si domanda perché non hanno voluto fare le votazioni on line e spendere tutti questi soldi? Insomma grande insoddisfazione tra gli iscritti nonostante la petizione di circa mille ingegneri favorevoli al voto on line.

Il Consigliere ing. Piantadosi Alessandro ribadisce le sue motivazioni del si al voto online sostenendo che: è facile, è comodo, è democratico, è green è il futuro!! Contribuisce concretamente alla sostenibilità ambientale. Evita gli spostamenti fisici, riducendo traffico e emissioni di CO₂. Elimina l’uso di carta per schede e verbali, abbattendo sprechi e rifiuti. Digitalizzare il processo elettorale significa adottare una soluzione moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente. Fondamentalmente il voto online è molto democratico: consente, presumibilmente, di raddoppiare la partecipazione degli iscritti al voto garantendo maggiore trasparenza e imparzialità nelle elezioni.

Gruppo Ingegneri Piantadosi

