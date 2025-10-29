Elezioni regionali, Giuliana Tambaro: “In campo per realizzare zone sportive speciali”

PUBBLICITÀ

Tra i vari candidati alle regionali dell’area a Nord di Napoli c’è Giuliana Tambaro. Da Villaricca, tenta la sua corsa ad uno scranno di Palazzo Santa Lucia nella lista Cirielli Presidente. Tra le sue prorità c’è l’impegno della risoluzione della complicata e gravosa problematica della carenza di impianti sportivi in Campania.

“Lo sport è entrato nella Costituzione italiana con la modifica dell’articolo 33, che riconosce il suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico in tutte le sue forme. Lo Stato ha il compito di promuovere e sostenere la pratica sportiva, anche in collaborazione con scuole e associazioni, per garantire che lo sport sia accessibile a tutti e promuovere l’inclusione e la prevenzione della violenza.

Siamo tutti concordi nel reputare che lo sport, e aggiungo ancor di più il calcio, sia un assist per combattere la devianza minorile, la dispersione scolastica e la solitudine che travolge i nostri giovani, ma per fare sport servono IMPIANTI SPORTIVI.

‼️La mia proposta per la Campania: ZSS – ZONE SPORTIVE SPECIALI, sul modello vincente e produttivo delle ZES – ZONE ECONOMICHE SPECIALI.

‼️ La mia idea è quella di applicare alle Zone Sportive Speciali lo stesso modello ZES, quindi incentivi fiscali e doganali, semplificazioni amministrative e procedure più rapide per attrarre investimenti e creare sviluppo.

‼️Le ZONE SPORTIVE SPECIALI potrebbero essere delle aree territoriali a elevata concentrazione di infrastrutture e attività sportive, dotate di regimi fiscali agevolati e semplificazioni per attrarre investimenti nel settore dello sport, del benessere e del turismo sportivo, generando la nascita di start-up, la valorizzazione delle aree urbane e periferiche, l’incentivazione dell’occupazione giovanile e la formazione, il potenziamento dell’attrattività turistica e culturale.

‼️Nel modello di governance e di gestione, si potrebbe delineare un coinvolgimento diretto delle società sportive, degli istituti scolastici, delle università, degli enti del terzo settore, delle imprese locali e degli istituti di credito, tali da poter concretamente realizzare quel modello di sviluppo economico e sociale, che possa FAR TORNARE GRANDE LA CAMPANIA.

‼️PER PORTER REALLIZARE LE ZONE SPECIALI SPORTIVE HO BISOGNO DEL VOSTRO SOSTEGNO‼️”

