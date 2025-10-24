PUBBLICITÀ
Elezioni regionali, il politico dei tiktoker Pasquale di Fenza si candida con Forza Italia

Antonio Mangione
Presentata la lista di Forza Italia da parte del coordinatore provinciale Franco Silvestro. La sorpresa dell’ultima ora è la candidatura del consigliere uscente Pasquale Di Fenza, noto tra l’altro per il caso dei video in Consiglio con la tiktoker Rita De Crescenzo. Il capolista, come già annunciato, è il medico Guido Grillo. Tra gli altri in lista l’uscente Franco Cascone, il consigliere comunale di Napoli Salvatore Guangi, l’ex sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia, il vicecoordinatore regionale ed ex deputato Gianfranco Librandi e Rita Alfano, figlia dell’ex parlamentare DC Ciro Alfano.

“Sono contento e orgoglioso di far parte della squadra di Forza Italia, un partito moderato che porta il nome di Silvio Berlusconi”, ha detto Di Fenza in un video social. Già nei giorni scorsi in diverse interviste aveva preannunciato la sua discesa in campo, ma senza specificare il partito di appartenenza: “Roma chiama… Di Fenza risponde. E alla fine, chi sorride davvero è chi non ha mai smesso di lottare. “Ride bene chi ride ultimo.”
Finale a sorpresa.? No, solo coerenza”, aveva scritto sui social qualche giorno fa Di Fenza, ex Azione, da cui è stato espulso dal leader nazionale Calenda dopo la bufera scatenatasi in seguito ai video dei tiktoker.

