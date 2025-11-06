Elezioni regionali, Rosa Lupoli: “La vera inclusione al centro del mio programma”

PUBBLICITÀ

Lotta per i diritti delle persone con spettro autistico. Questa la battaglia principale di Rosa Lupoli, candidata al Consiglio regionale con la lista Casa Riformista a sostegno del candidato Presidente Roberto Fico alle prossime elezioni del 23 e 24 novembre in Campania.

“Inclusione per tutti, diritti per i più fragili, sostegno ai bambini autistici. Mi candido con per costruire una società giusta”. afferma Rosa Lupoli, 43enne di Chiaia, mamma di un ragazzo affetto da spettro autistico. E proprio la battaglia per i diritti ed il sostegno delle persone affette da disabilità è la priorità della campagna elettorale della candidata Lupoli. “Purtroppo le diagnosi in Campania sono in forte aumento, servono campagne di sostegno concrete, aiuti in tutti gli ambiti, soprattutto nelle scuole”, afferma Lupoli.

Il tema dell’inclusione scolastica è la priorità della candidata: “È un aspetto fondamentale, ma purtroppo ancora troppo trascurato. Spesso i bambini con disabilità vengono lasciati indietro o non supportati come meritano, e le famiglie si trovano sole a combattere ogni giorno per garantire un diritto che dovrebbe essere naturale. Bisogna davvero rivedere il modo in cui la scuola affronta l’inclusione, servono più formazione, più sensibilità e più strumenti. Non tutti hanno le possibilità economiche per sostenere percorsi paralleli, e chi non può permetterselo spesso resta dimenticato”. “Affronto ogni giorno delle sfide, vivo le mancanze quotidiane e la pressante burocrazia come un peso e per questo mi batterò per la vera inclusione. Ho imparato che significa lottare per i diritti di mio figlio e lo farò in regione Campania. Voglio trasformare la mia esperienza in opportunità per tutti, dobbiamo costruire UNA società dove nessuno resti indietro”, conclude Rosa Lupoli.

