Elodie in concerto esclusivo in barca a Capri, i video fanno impazzire i social

Elodie si è esibita nella cornice di Capri su di un’imbarcazione brandizzata Peroni Nastro Azzuro Stile Capri al largo dei Faraglioni.

Elodie in concerto a Capri

Elodie si è esibita all’ombra dei faraglioni in una stupenda cornice su di una barca, a bordo di quest’ultima vi erano anche Tommaso Zorzi e Simona Tabasco. Il pubblico dei fan ha seguito il concerto da yacht, tender, gommoni e gozzi. Un miniconcerto in mezzo al mare per il lancio della birra “stile Capri“. Mini concerto esclusivo che ha anche dato il via alla dolce vita caprese dell’estate 2023.

Prima di Elodie si era esibito a bordo anche Gianluigi Lembo con la sua band, poi tornato sull’isola per la serata all’Anema e Core.