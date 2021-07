Pubblicato il video dell’incidente del bus guidato da Emanuele Melillo che ha tentato di evitare la tragedia. Aveva 33 anni l’autista deceduto nel grave incidente avvenuto ieri a Capri. Melillo, originario del Rione Sanità, era ausiliario della Croce Rossa Italiana e, precisamente, era iscritto nei ruoli dei sottufficiali dal 2011.

La causa del decesso di Melillo dovrà essere accertata dall’esame autoptico. Il magistrato di turno della Procura di Napoli si è subito recato sul posto ed è al lavoro, insieme con la Polizia di Stato dell’isola, per ricostruire la dinamica del grave incidente.

Emanuele Melillo, era sposato e la moglie da poco aveva annunciato di aspettare un bimbo. Il 33enne era già papà di una bimba avuta da una precedente relazione. Era un grande tifoso del Napoli. Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sui social.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE A CAPRI

Il bus di linea precipitato a Capri è caduto da un’altezza di 5-6 metri, rompendo la barriera di protezione della strada: è accaduto nella zona della spiaggia libera di Marina Grande. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti nell’ospedale dell’isola. Si contano altri 23 feriti in totale, di cui 4 gravi, due di questi trasportati a Napoli. Tra questi ultimi bimbi ricoverati al Santobono per diverse fratture ed è stato stabilizzato.

“Rivolgo un pensiero al giovane Emanuele Melillo, autista che guidava un pulmino a Capri ed è morto. Abbiamo avuto oltre una ventina di feriti, mentre questo giovane autista è stato colto da malore. Ha cercato di accostare il pullman per evitare danni, ma non ci è riuscito. Una tragedia che poteva essere molto più grande. Esprimiamo cordoglio alla famiglia del giovane Emanuele. Seguiremo la situazione dei feriti portati in terraferma, alcuni bambini ricoverati al Santobono. Cercheremo di seguirli fino alla dimissione dai nostri ospedali”, dichiara oggi il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca.