Ennesimo femminicidio, fermato l’ex compagno di Daniela

Daniela Zinnanti è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere.

Il 67enne era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Secondo le prime indagini Bonfiglio sarebbe andato a trovare la ex per parlare, forse per dirle di tornare insieme, ma è stato respinto. L’indagato avrebbe quindi preso il coltello colpendo la 50enne decine di volte. A scoprire l’omicidio è stata la figlia della vittima che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.

