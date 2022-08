Escalation di furti di bici elettriche tra Napoli e provincia: “Mi serviva per andare a lavoro”

Entra nel cortile di un’abitazione a Napoli, a volto scoperto, e ruba una bici elettrica. L’episodio è stato denunciato dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato il video sul suo profilo Facebook. Il malvivente ha forzato il cancellino che delimita la proprietà e, senza preoccuparsi neanche di agire a volto coperto, ha afferrato la bici portandola via con sè.

Non è pero l’unico furto ripreso dalle telecamere. Soltanto pochi giorni prima, a Casavatore, era stata rubata un’altra bici elettrica parcheggiata in strada. Anche in quel caso il ladro è stato incastrato dal video e denunciato. “Salve Consigliere. Questo è successo alcune mattine fa verso le 11,00. Si sono rubati la bici, zona Casavatore e ho fatto anche la denuncia. Ho fatto tanti sacrifici per acquistarla visto che mi serviva per andare al lavoro. Oramai questi ladri ci rendono la vita impossibile” è la denuncia che la vittima del furto ha rivolto a Francesco Emilio Borrelli.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli sul furto della bici elettrica a Napoli

“Cittadini derubati in pieno giorno e in casa propria. E’ quanto segnalatoci da un residente di un parco privato di via Carlo De Marco, vittima di un furto nella sua abitazione. Dal filmato delle telecamere di sorveglianza, il ladro ha agito indisturbato a volto scoperto, si è introdotto nel terrazzino, ha forzato il cancelletto, e ha portato via una bici elettrica. Un episodio che è solo l’ultimo di una lunga escalation di delinquenza che continua a dilagare inesorabilmente senza freni. Serve un intervento concreto dello Stato, i cittadini hanno giustamente paura, e bisogna incentivare i controlli per garantirgli il diritto di sentirsi al sicuro e di stare in casa senza il terrore di essere derubati. Chiediamo, specie in queste settimane di agosto quando in tanti lasceranno casa per le ferie, di aumentare i pattugliamenti delle forze dell’ordine per monitorare al meglio il territorio”. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, al quale la vittima si è rivolta.