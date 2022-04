«Dammi i soldi», estorsione al caseificio: assolto il ras Filippini

Era imputato perchè ritenuto colpevole di aver chiesto una tangente estorsiva al titolare di un caseificio in provincia di Napoli. «Dammi i soldi altrimenti ti sparo», queste le parole che avrebbe urlato all’indirizzo della vittima prima di colpirla con il calcio della pistola. Per quei fatti Francesco Filippini, ras di San Vitaliano e indicato come il reggente dell’omonimo gruppo, fu condannato dal tribunale di Nola a cinque anni di reclusione. Verdetto totalmente ribaltato in appello con la Corte d’Appello di Napoli che ha assolto e scarcerato l’uomo accogliendo pienamente le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Domenico Dello Iacono, con Filippini subito scarcerato. Filippini viene indicato come elemento di spicco dell’omonimo gruppo attivo tra San Vitaliano e Marigliano.