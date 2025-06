Festa a Giugliano con il Lotto, vinti oltre 23mila euro con tre ambi e un terno

PUBBLICITÀ

La fortuna fa tappa in Campania con il concorso del Lotto del 3 giugno. Come riporta Agipronews, nella regione sono state centrate vincite per un totale di 68.750 euro.

La più alta si è registrata a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove un fortunato giocatore ha portato a casa 45mila euro grazie a un terno secco giocato in via San Pietro.

PUBBLICITÀ

Non è da meno la vincita realizzata a Giugliano in Campania, sempre nel Napoletano, dove sono stati vinti 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno con una giocata effettuata in via Madonna delle Grazie.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in tutta Italia premi per oltre 3,7 milioni di euro, portando il totale delle vincite da inizio 2025 a 580,6 milioni di euro. La Campania si conferma tra le regioni più fortunate, con il napoletano ancora protagonista di colpi vincenti.

PUBBLICITÀ