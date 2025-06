Festa dei Carabinieri a Scampia: lettera aperta del Dirigente Sindacale Claudio Cappiello

PUBBLICITÀ

Quest’anno per la prima volta nella mia vita ho avuto il piacere di poter assistere alla Festa dell’Arma a Scampia, ovvero il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Quest’anno, però, con la differenza che non ero nelle vesti di militare di truppa. Ho avuto il piacere di assistere alla festa come rappresentante dell’Associazione Sindacale dei Carabinieri UNARMA, in tribuna autorità delegato dal mio segretario Generale della Campania Emilio TAIANI.

Ebbene, non posso nascondere la mia emozione per l’ambito posto riservatomi, ma non posso neanche nascondere un po’ di disagio per la posizione in cui mi sono trovato, ovvero la tribuna autorità, posto riservato all’ombra. La mia festa dell’arma, per gran parte della mia carriera, l’ho vissuta marciando al sole con il sudore che invade il corpo e il continuo capogiro di chi sta per mollare ma che di fatto si è imposto, per dignità e spirito di sacrificio, di non mollare e restare in piedi. Inquadrato con dignità, per il bene dell’Arma dei Carabinieri, per la lealtà che ci contraddistingue e soprattutto perché in quel momento, in quel sacrificio, mostriamo anche alla cittadinanza chi siamo, la nostra storia, il nostro orgoglio di appartenere a questa bellissima istituzione. Detto ciò, da dirigente sindacale di UNARMA ASC, associazione che da sempre si è contraddistinta per essere dalla parte dei Carabinieri che necessitano di aiuto, supporto e soprattutto equità, non posso non sentirmi in difetto. Non riesco ad accettare che questa bellissima ricorrenza, che ogni anno in tutta Italia coinvolge migliaia di Carabinieri, sia un flagello per tanti miei colleghi che devono resistere a tantissime ore di sole e caldo rischiando di collassare.

A loro va la mia solidarietà e il mio ringraziamento anche a nome dell’Associazione Sindacale che con tanto orgoglio rappresento, proprio perché io, come loro, ho vissuto e vivo le stesse dinamiche di chi per strada c’è davvero e rischia tutti i giorni la vita, la carriera e la stabilità familiare. Le congratulazioni a tutti Carabinieri sono d’obbligo, ringrazio loro abbracciandoli virtualmente ed estendo le mie congratulazioni agli organizzatori per la bellissima riuscita dell’evento, ma non posso esimermi dal “suggerire” per il futuro, una location all’ombra anche per tutti i Carabinieri Impiegati, proprio in virtù del fatto che l’Arma dei Carabinieri è sempre più proiettata verso il futuro e spero vivamente che questo futuro abbia come colonna portante il vero “benessere del personale”.

Claudio Cappiello – Segretario Generale Provinciale di Napoli UNARMA ASC

Da sempre e per sempre dalla parte di TUTTI i Carabinieri.

