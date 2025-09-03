Figlio Grillo, salta la sentenza per stupro: trovato morto il figlio del giudice

PUBBLICITÀ

Una tragedia improvvisa e devastante ha sconvolto il tribunale di Tempio Pausania, determinando il rinvio della sentenza nel processo per stupro di gruppo che vede imputati Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Il presidente del collegio giudicante, Marco Contu, è stato colpito nella notte da un grave lutto familiare: il figlio 22enne è morto dopo essere stato investito da un convoglio della metro B alla fermata San Paolo, a Roma.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è anche quella del gesto volontario. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, mentre il servizio della metropolitana è stato temporaneamente sospeso per consentire i rilievi e i soccorsi.

La tragedia ha avuto immediate ripercussioni sul processo in corso a Tempio Pausania. Questa mattina erano previste le ultime controrepliche delle difese, cui sarebbe seguita la camera di consiglio per la decisione finale. Tuttavia, l’udienza è stata sospesa non appena la notizia si è diffusa. «Purtroppo avete appreso la notizia, ora bisogna cercare di trovare una soluzione», ha dichiarato la giudice a latere Marcella Pinna.

Il rinvio della sentenza è stato fissato al 22 settembre. La Procura ha chiesto una condanna a nove anni per ciascuno dei quattro imputati. Il processo, che da anni attira l’attenzione dell’opinione pubblica, resta in una fase di grande delicatezza anche per la giovane vittima, che – come ha riferito l’avvocata Giulia Bongiorno – attende con determinazione la sentenza.

Il dolore personale del giudice ha colpito profondamente l’intero ambiente giudiziario. «Questa è una tragedia immane per Marco Contu», ha commentato l’avvocato Alessandro Vaccaro, difensore di uno degli imputati. «In momenti così, tutto il resto passa in secondo piano. Quale serenità può avere chi deve affrontare la perdita di un figlio? Nessuna».