Fine settimana macchiato di sangue: 3 gravi incidenti in poche ore tra Giugliano, Villaricca e Napoli

Fine settimana di incidenti tra Giugliano, Napoli e Villaricca. Incidente ai Colli Aminei. Un’auto ad alta velocità collide con due auto e due ciclomotori. Ancora una volta i Colli Aminei a Napoli territorio di una violenta collisione autostradale dove un auto ad alta velocità va a collidere contro due auto in sosta e altrettanti motocicli proprio all’ altezza del civico numero 100 dove l’altro giorno è stato investito un giovane pedone. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi.

Ennesimo incidente nell’incrocio della morte sabato sera a Giugliano tra via San Rocco e via Concezione. Una Toyota Yaris si è scontrata con un’auto proveniente da via San Rocco ed è finita contro il muro perimetrale del 3° circolo didattico di Giugliano.

Spaventoso incidente anche a Villaricca sulla Circumvallazione esterna. Dopo l’impatto una delle due automobili è finita con gli pneumatici sul tetto dell’atra. Almeno due i feriti, marito e moglie, che sono stati estratti dalle lamiere di una delle due automobilisti. A prestare i primi soccorsi, sotto la pioggia, sono stati gli altri automobilisti. In un secondo momento sono giunti anche due mezzi del 118 e i due coniugi sono stati traferiti all’Ospedale di Giugliano.