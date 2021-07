Focolaio Covid al matrimonio in provincia di Benevento. Sono 7 in totale i contagiati tra San Nicola Manfredi e Sant’Angelo a Cupolo. Tra loro anche un neonato di pochi mesi, ricoverato in via precauzionale all’ospedale Santobono di Napoli. Secondo quanto riporta Fanpage, la festa di nozze si è tenuta nella frazione di Bagnara a Sant’Angelo a Cupolo: nella cittadina sono tre i contagiati, così come tre sono i contagiati a San Nicola Manfredi, mentre il settimo positivo è un ragazzo arrivato dalla Svizzera per partecipare al banchetto di nozze.

“Tra una settimana conosceremo i danni complessivi provocati da questa festa” ha spiegato il sindaco di San Nicola Manfredi, Fernando Errico. L’Asl di Benevento sta in queste ore rintracciando i contatti dei 7 positivi, mentre gli altri invitati alla festa sono già in isolamento fiduciario. Il sequenziamento dei tamponi, effettuato ogni settimana dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, dall’ospedale Cotugno di Napoli e dal Tigem, dirà poi se i casi accertati nel Sannio siano riconducibili o meno alla variante Delta del Covid.

