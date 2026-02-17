Follia a Portici, 15enni appiccano un incendio “per gioco”

PUBBLICITÀ

Notte movimentata a Portici, dove quattro quindicenni sono stati denunciati dai Carabinieri dopo aver appiccato un incendio in strada, poi definito da loro stessi “solo un gioco”. L’intervento è scattato poco dopo la mezzanotte, quando una pattuglia della stazione locale ha notato delle fiamme tra via Poli e viale Leonardo da Vinci. Alcuni cartoni accatastati lungo la carreggiata erano stati incendiati e il fuoco, alimentato anche dal vento, stava iniziando a propagarsi.

Alla vista dei militari, un gruppo di adolescenti si è dato alla fuga. Ne è nato un breve inseguimento che si è concluso a poche decine di metri con il fermo di uno dei ragazzi. Il giovane avrebbe tentato di opporsi, rifiutandosi di fornire i nomi degli altri coinvolti. Poco distante, sempre lungo viale Leonardo da Vinci, i carabinieri hanno individuato altri tre coetanei che osservavano la scena a distanza. Anche loro hanno provato ad allontanarsi, ma sono stati raggiunti e bloccati.

Nel frattempo, le fiamme avevano interessato anche la parte esterna di un negozio di biancheria intima, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Riuniti, i quattro ragazzi hanno ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver agito per divertimento. Per tutti è scattata la denuncia, mentre sono stati riaffidati ai genitori, chiamati ora a rispondere dei danni provocati all’attività commerciale.