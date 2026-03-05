Follia nell’Agro Aversano, minaccia la compagna e dà fuoco ai vestiti del figlio

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di ieri, 4 marzo, a San Cipriano d’Aversa, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 41enne del posto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione per precedenti reati contro il patrimonio e la persona.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 41enne, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, avrebbe minacciato e insultato la compagna convivente, una donna di 40 anni. Durante l’episodio, l’uomo sarebbe arrivato anche a dare fuoco ad alcuni indumenti appartenenti al figlio minore convivente.

La donna, spaventata per quanto accaduto, si è recata presso gli uffici del comando dei carabinieri per sporgere denuncia. Le successive sommarie informazioni raccolte dai militari tra i familiari avrebbero confermato un quadro di comportamenti violenti e abituali da parte dell’uomo.

Al termine degli accertamenti, il 41enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.