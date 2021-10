Sono stati assolti i 14 medici imputati per la morte di Francesca Oliva e di due dei suoi 3 gemelli. Sono passati più di 7 anni da quel 24 maggio 2014 in cui la 29enne casertana perse la vita insieme ai figli. Il dramma avvenne nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Per la morte di Francesca vennero imputati 14 medici, nove dell’ospedale di Giugliano e tre ginecologi proprio della clinica casertana. Come si legge su fanpage.it, oggi per tutti loro è arrivata l’assoluzione dalla prima sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per “non aver commesso il fatto”.

Francesca morta a 29 anni insieme a due figli, assolti i 14 medici imputati

Inizialmente, per la maggior parte dei medici, erano stati chiesti dai due ai quattro anni con l’accusa di omicidio colposo plurimo. Per i giudici, però, nessuno di loro può essere ritenuto responsabile della morte della giovane, per negligenza o imprudenza. Il tutto era cominciato quando Francesca Oliva, incinta al sesto mese, si era sottoposto ad un intervento di cerchiaggio al collo dell’utero presso l’ospedale di Giugliano, eseguito dal suo ginecologo di fiducia deceduto poi nel 2017.

Pochi giorni dopo l’operazione, visto l’aggravarsi della sua situazione, era stata ricoverata d’urgenza alla Clinica Pineta Grande, dove partorì i suoi 3 gemelli. Al momento del parto, uno dei 3 (il maschietto) era già morto, ma nessuno se ne sarebbe accorto. La presenza del feto morto in decomposizione provocò una setticemia che purtroppo non lasciò scampo a Francesca Oliva. Delle due gemelle invece, una morì dopo poche ore mentre un’altra, dopo un lungo periodo in terapia intensiva, è sopravvissuta.