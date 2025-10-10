Francesca Pascale su Silvio Berlusconi: “Spiavo il suo cellulare, volevo farlo pedinare”

Pascale ha spiegato di essere stata molto gelosa durante la relazione con l’ex premier “ Gli controllavo il cellulare. Lo spiavo per vedere se e chi gli scriveva. Intravedevo la lucina di quando arrivavano i messaggi anche attraverso la tasca dei suoi pantaloni”. L’ex fidanzata ha giustificato questa gelosia morbosa provata in quegli anni per il forte interesse mai nascosto di Berlusconi verso il gentil sesso. Il Cavaliere, a detta dell’ex compagna, amava scherzare proprio su questo con lei, dicendole spesso prima di salutarla per un viaggio “ Oltre i mille chilometri non può considerarsi un tradimento”.

“Se potessi cancellare qualcosa della mia vita pubblica sceglierei la separazione con Silvio Berlusconi. 15 anni di relazione non si possono cancellare specie se conclusi in quel modo, con uno strappo” ha raccontato l ‘ex compagna napoletana del Cavaliere, mettendo a nudo oltre che i rimpianti anche le incomprensioni e gli aneddoti del lungo periodo trascorso accanto al fondatore di Forza Italia.

Francesca Pascale , ex compagna di Silvio Berlusconi , ha raccontato alcuni retroscena sulla sua passata relazione ai microfoni di Maschio Selvaggio , programma di Rai Radio 2 affidato alla conduzione di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

La napoletana ha anche confessato di essere arrivata sul punto di volerlo fare pedinare. “Una volta decisi di assumere un investigatore, però il professionista che contattai non mi volle aiutare dicendomi ‘non la posso più aiutare perché il Presidente del Consiglio non si può seguire come fosse una persona qualsiasi‘” ha spiegato la donna ricordando quei giorni intensi.