Freddo polare dalla Russia sulla Campania, temperature sotto lo zero anche a Napoli nel fine settimana

Il freddo polare di questi giorni continuerà a far parte del quadro climatico: temperature abbondantemente sotto lo zero soprattutto nelle zone dell’interno, ma anche nelle città delle coste. A Napoli si raggiungerà anche -1 come temperatura minima: valori ancor più bassi nelle città dell’interno. La neve in città, tuttavia, non dovrebbe cadere anche per l’assenza di pioggia, che arriverà a cadere solo sabato, quando però le temperature saranno già in aumento e dunque non ci sarà il passaggio da acqua a neve.

Un nuovo impulso perturbato proveniente dalla Russia sarà responsabile di nuove nevicate fino a bassa quota nelle zone interne tra le province di Benevento, Avellino ed i settori più orientali della provincia di Salerno. Diverso il discorso per le zone più occidentali e costiere tra le province di Caserta, Napoli e Salerno dove sono attese schiarite alternate ad annuvolamenti con occasionali e brevi rovesci. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo, sia nei valori massimi (massime non oltre i 10°C-11°C) che nei valori minimi, con temperature sottozero nelle valli interne e sulle pianure durante le ore notturne ed al primo mattino. Nel fine settimana invece, una nuova perturbazione potrebbe portare nuove piogge e nevicate sulla regione.

Giovedì 10 Marzo: giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperature comprese tra 2 e 14°C. In particolare avremo cielo sereno al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 2°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 12km/h, moderati da Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, moderati da Nord-Est alla sera con intensità tra 11km/h e 20km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 6, corrispondente a 813W/mq.

Venerdì 11 Marzo: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 4°C e massima di 12°C. Nel dettaglio: ampio soleggiamento al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 12°C, la minima di 4°C alle ore 6. I venti saranno moderati da Est-Nord-Est al mattino con intensità di circa 20km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord-Est con intensità di circa 20km/h, moderati da Est-Nord-Est alla sera con intensità di circa 25km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 6.1, corrispondente a 816W/mq.

Protezione Civile e mezzi spargisale in preallarme per tenere le strade pulite. Massima allerta anche per le raffiche di vento di queste ore che stanno sferzando su tutta la regione: non si registrano criticità, tuttavia anche in questo caso c’è grande attenzione per eventuali peggioramenti che potrebbero avvenire nelle prossime ore.