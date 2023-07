Fresella bagnata a mare, bufera sulla tiktoker napoletana: “Non fa male…”

PUBBLICITÀ

Un gesto estivo ha scatenato le polemiche sui social. Non si aspettava l’improvvisa notorietà la tiktoker Titti Menditto che ha pubblicato un video nel quale la si vede mangiare una fresella e un pezzo di mozzarella dopo averli bagnati in mare. Così la giovane napoletana ha deciso di rispondere alle tante critiche ricevute dopo che il suo gesto è diventato virale.

FRESELLA SPUGNATA IN MARE

LA RISPOSTA DELLA TIKTOKER

“Il video l’ho pubblicato circa un mese fa e poi il panico totale. Ho ricevuto tantissime critiche e tantissimi insulti anche pesanti. Sicuramente per quanto riguarda l’aspetto batteriologico o patologie e quant’altro nulla è sbagliato di ciò hanno scritto. Una cosa è mangiare una fresella bagnata nell’acqua di mare e un conto se fai abuso di acqua di mare tutti i giorni. A tutti sarà capitato di ingerire acqua di mare durante un tuffo ma il quantitativo è così minimo che le probabilità di contaminazione sono a livelli bassissimi. Non è un comportamento di replicare ma ero lontano dalla costa e poi ragazzi ho bagnato una fresella piccolissima non è che mi sono fatta un litro di acqua di mare. Vi voglio rassicurare, sto benissimo e in salute. Sto fresca e tosta”.

I PERICOLI DELL’ACQUA DI MARE

L’acqua di mare contiene molti sali disciolti e minerali essenziali per il nostro organismo, tra cui sodio, cloro, calcio o magnesio. Tuttavia, come riporta uno studio di Futura-Sciences.com è 1000 volte più concentrata di sale (cloruro di sodio) rispetto all’acqua dolce. Infatti contiene in media da 30 a 40 grammi di sale per litro. Questa concentrazione è decisamente troppo alta per il nostro organismo e l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia, infatti, di non superare i 5-6 grammi di sale al giorno.

Insomma, bevendo 1,5 litri di acqua di mare, la dose è 10 volte superiore a quella giornaliera, il corpo si trova di fronte a un eccesso di sale che cercherà di dissolverlo rilasciando l’acqua dalle cellule. Questo fenomeno chiamato osmosi mira a ripristinare un equilibrio tra la concentrazione di sale all’interno e all’esterno delle cellule. Una volta che l’acqua lascia la cellula, viene espulsa nelle urine.