Ore di apprensione a Casal di Principe per Ada. La 24enne, come riportato da Caserta C’è, è finita in coma subito dopo aver messo alla luce il suo bambino a causa di una complicanza medica. Le sue condizioni, continuamente monitorate, risultano essere piuttoso gravi.

Tantissimi i messaggi di speranza apparsi in queste ore sui social. L’intera comunità prega per la giovane donna, affinché si risvegli per prendersi cura del piccolo.

