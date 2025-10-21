Frode milionaria su benzina e gasolio, 30 indagati nel Casertano

PUBBLICITÀ

All’esito di una complessa attività investigativa, svolta su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere, guidata da Pierpaolo Bruni, dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta e dal I Gruppo Napoli, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 30 società ed altrettante persone fisiche per un importo complessivo di oltre 17 milioni di euro, quale provento illecito di un’articolata “frode carosello” perpetrata nel settore dei prodotti energetici.

Frode carosello ed evasione d’iva

Le indagini, a tutela del libero mercato e della concorrenza, hanno consentito ricostruire –

sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – l’esistenza di una rilevante “frode

carosello”, che ha coinvolto l’intera filiera commerciale dei prodotti per autotrazione, dal

deposito fiscale ai distributori stradali, operante con il solo scopo di evadere l’IVA.

Il sistema fraudolento è stato realizzato attraverso l’impiego di società cartiere che,

direttamente o per il tramite di ulteriori società “filtro”, risultavano, solo figurativamente,

cessionarie del carburante ed omettevano di versare l’imposta consentendo, in tal modo, alle imprese destinatarie di ottenere forniture a costi nettamente inferiori rispetto a quelli di

mercato.

I due sistemi della frode

In particolare, l’illecita attività è stata realizzata secondo due distinti sistemi di frode:

– il primo, attuato attraverso l’illecita applicazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità

del 2018 che annoverava, al ricorrere di specifici criteri di affidabilità, alcuni casi di

esenzione dell’obbligo di versamento immediato dell’IVA per determinate categorie di

soggetti commerciali.

La frode è stata realizzata mediante l’interposizione di società missing trader – intestate a soggetti prestanome gravati da precedenti anche di natura fiscale, carenti di strutture

operative e di disponibilità patrimoniali e quindi prive dei criteri di affidabilità previsti

dalla norma – che acquistavano il prodotto in esenzione IVA per poi rivenderlo, dopo un

vorticoso giro di fatture false, alle ditte che procedevano a loro volta all’immissione in

commercio presso i distributori stradali senza, tuttavia, ottemperare ai previsti obblighi

fiscali.

Le false dichiarazioni delle cartiere

Il secondo prevedeva un regime di non imponibilità delle cessioni, ovvero attraverso la

presentazione di mendaci dichiarazioni d’intento di società cartiere, le quali attestavano

fraudolentemente di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di accise

potendo, così, illecitamente, beneficiare di acquisti senza l’applicazione dell’IVA.

La dichiarazione d’intento è un documento con cui gli esportatori abituali verso Paesi extra

europei manifestano di essere in possesso dei requisiti necessari per acquistare beni e

servizi in esenzione dell’IVA dai fornitori nazionali.

Le società buffer

Tutte le società “buffer” utilizzate per la realizzazione degli scopi illeciti venivano, prima del

termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni annuali, poste in liquidazione o

chiuse per cessata attività, omettendo di effettuare i versamenti d’imposta.

Attraverso tale complesso schema fraudolento, sono stati immessi in consumo circa 87

milioni di litri di gasolio e benzina per autotrazione, con un’evasione IVA milionaria che ha consentito di ottenere forniture di carburante a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli di mercato ed effettuare la vendita a tariffe concorrenziali.

Fatture false per 96 milioni di euro

Nelle annualità oggetto d’indagine, le società destinatarie del prodotto acquistato

illecitamente mediante il collaudato sistema contabile, finalizzato ad abbattere la base

imponibile con la conseguente riduzione del proprio carico fiscale, si sono avvalse di fatture

per operazioni inesistenti per complessivi euro 96 milioni di euro, emesse dalle imprese

“cartiere”.

Si precisa che la misura reale è stata disposta nell’ambito della fase delle indagini

preliminari, che gli odierni indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza

definitiva, che le attività sono state caratterizzate da assenza di contraddittorio e che il

Giudice della fase processuale potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di

responsabilità in capo agli indagati.