Fuga di gas nel Napoletano, scoppia un incendio: ustionato un 58enne

Ancora un caso di incendio a causa di una fuga di gas. Questa volte è accaduto a Torre del Greco.

Caso di incendio a Torre del Greco

Ieri in tarda serata, presso via Circunvallazione a Torre del Greco, è stato udito un forte boato. I vicini che si sono recati sul luogo per vedere cosa era accaduto, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco ed i carabinieri, che sono arrivati tempestivamente.

All’arrivo la situazione che vi si è trovata è stata quella di un appartamento in fiamme. Secondo i primi rilievi delle forze dell’ordine a causare l’incendio sembra sia stato una perdita di gas proveniente probabilmente da una stufa.

Uomo ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli

All’interno dell’abitazione si trovava un uomo di circa 58 anni che ha riportato gravi ustioni ricoprendo circa il 10% del corpo. Al momento l’uomo è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Questo però non è certo il primo caso di incendio causato da una fuori uscita di gas non rilevato. Un incidente simile sembra sia accduto anche a Pinerolo.

Il caso simile a Pinerolo

Degli operai avevano lavorato tutto il giorno all’ultimo piano di una palazzina impiantando una cucina a gas. Secondo i lavoratori l’impianto era fatto ed ogni cosa era messa correttamente.

Il mattino dopo però quello stesso piano è saltato in aria per via di una fuori uscita di gas non rilevato. In questo caso, però a differenza di Napoli, hanno perso la vita due pensionati Maria Rosa Fiore e il marito Dario Lisdero. Durante le indagini è emerso che l’innesco sembra fosse partito prorio alla cucina nuova.

Le indagini di entrambi i casi sono ancora aperti

Ad oggi le indagini sono ancora in corso sia per il caso precedente di Agrigento sia, per lo scoppio di stanotte a Torre del Greco.

A questo punto bisogna chiedersi quanti altri incidenti sono nati per via di una fuga di gas non rilevata? Quanti sono veri incidenti e quanti negligenza in realtà dell’uomo? Quanti di questi in realtà si potevano eviare con un po’ di attenzione in più?