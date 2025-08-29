PUBBLICITÀ
HomeCronacaMaglia del Napoli sulla bara e un lungo applauso, Scampia saluta Salvatore
CronacaCronaca locale

Maglia del Napoli sulla bara e un lungo applauso, Scampia saluta Salvatore

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
Maglia del Napoli sulla bara e un lungo applauso, Scampia saluta Salvatore
Maglia del Napoli sulla bara e un lungo applauso, Scampia saluta Salvatore
PUBBLICITÀ

Oggi pomeriggio si sono tenuti i funerali di Salvatore Palmentieri nella alla Parrocchia della Resurrezione al Rione Monterosa, a Scampia. I parenti e gli amici hanno indossato una maglietta bianca con il volto dell’operaio 35enne recante la scritta “Resterai nei nostri cuori“. Il feretro di Salvatore, coperto da una maglia della Ssc Napoli, è uscito dalla chiesa tra gli applausi.

Gli amici di Salvatore: “Vogliamo la verità”

Gli amici del 35enne hanno chiesto spiegazioni sul tremendo episodio: “Era una persona stabile e in salute, vogliamo sapere cosa è successo“. Don Francesco Minervino ha voluto ricordare così il giovane nella sua omelia: “Questi giorni sono stati terribili, di attesa affinché Salvatore trovasse degna sepoltura. Vedo tanti presi dallo sconforto, dalle lacrime. Quando si piange è sempre qualcosa che si muove dentro. Salvatore sarà sempre con noi, nel presente, richiamando il messaggio sulle magliette che lo ricordano. Diamo un abbraccio a Salvatore prima dell’abbraccio di Dio“.

PUBBLICITÀ

I funerali a Scampia di Salvatore Palmentieri 

Salvatore, conosciuto da tutti con l’affettuoso soprannome di “King”, era apprezzato nella sua Secondigliano come un giovane perbene: gentile, rispettoso e instancabile nel lavoro. Negli ultimi giorni, tantissimi messaggi di cordoglio hanno riempito i social, a testimonianza di quanto fosse amato e stimato. La sua improvvisa scomparsa ha toccato non solo il quartiere, ma anche chi lo aveva incontrato a Malta. A Comino, infatti, si è tenuto un momento di raccoglimento con la partecipazione di cittadini, soccorritori e autorità locali.

Dramma a Malta, il cordoglio di Malta per il giovane di Secondigliano

Alle 11:00 ci siamo trovati uniti in un momento di riflessione a seguito del tragico incidente di ieri su Comino, in cui un uomo ha purtroppo perso la vita nella Laguna Blu.
Spalla a spalla, membri delle forze di polizia di Malta, dell’Autorità del Turismo Malta, Transport Malta e i nostri bagnini si sono riuniti per onorare la sua memoria e riconoscere il coraggio, il coraggio e la dedizione di tutti coloro che lavorano instancabilmente su Comino.
Nei momenti di crisi, la loro professionalità e il loro impegno incrollabile risplendono, ricordandoci che dietro ogni soccorso, ogni pattuglia e ogni atto di vigilanza ci sono persone che affrontano il pericolo a testa alta per proteggere gli altri. I nostri pensieri restano alla famiglia e ai cari dell’uomo che ha perso la vita“, scrisse Emergency Response Rescue Corps lo scorso 13 agosto.

PUBBLICITÀ
Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati