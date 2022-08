E’ il giorno del dolore a Napoli per Vincenza, morta dopo il parto. Il marito: “Buon viaggio amore mio”

È il giorno dell’ultimo saluto a Vincenza Donzelli, la 43enne operatrice culturale e anima della Galleria Borbonica morta a seguito del parto del suo primogenito in una clinica privata il 14 agosto. Le esequie della Donzelli, compagna del produttore cinematografico Andrea Cannavale, figlio dell’attore Enzo, sono svolte presso la basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone. Tra gli indagati per la morte di Vincenza Donzelli, c’è il ginecologo che l’aveva accompagnata nelle fasi che hanno poi portato al parto.

Grande commozione ai funerali per l’omelia di don Carmine Nappo: “Cara Enza, la gioia della nascita di Enzo si è conclusa con la tua morte, la tua vicenda ci ha fatto stare sulle spine per una settimana per il passaggio. Da quando ho saputo del tuo passaggio, tu sei ora pagina di vangelo. Il tuo passaggio è simile a una spiga che ha generato tante siepi che sta a noi fortificare. Avevi passione per la tua attività lavorativa vissuta con il desiderio di veder rifiorita questa parte di Napoli in una nuova bellezza rendendole giustizia con la memoria storica, artistica tirando fuori le suggestioni di una Napoli antica. Sei stata operatrice di pace perché hai sognato il riscatto di questa porzione di città, Pizzofalcone e Monte di Dio, e di quelli che ci abitano. Sei una pagina del Vangelo anche civile. È questa la tua eredità, questi semi di amore lanciati nei nostri cuori, con semplicità. Sarai viva per sempre se questi semi li faremo crescere”.

Le parole di Andrea Cannavale, il compagno di Enza: “Buon viaggio amore mio, sei stato un esempio di vita, ti prometto che crescerò nostro figlio con i tuoi valori. Mi hai fatto vivere il sogno più bello della mia vita”

