Furgone della Protezione Civile si ribalta nel Casertano, grave 19enne

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ieri mattina, intorno alle ore 8, si è verificato un grave incidente lungo la strada statale 700 “della Reggia di Caserta”, meglio conosciuta come Variante Anas, all’altezza dell’uscita per la frazione di San Clemente. Un fuoristrada della Protezione Civile, un Defender, si è ribaltato mentre affrontava un tratto in curva, finendo di lato sull’asfalto.

A bordo vi erano quattro giovani volontari del gruppo di San Nicola la Strada. Ad avere la peggio è stato un 19enne, rimasto intrappolato tra le lamiere: liberato dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Caserta in condizioni gravi. Le due ragazze 17enni, che viaggiavano con lui, hanno riportato ferite non gravi e sono state trasferite alla clinica Pineta Grande per accertamenti e cure. Illeso il quarto ragazzo, medicato direttamente sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione per i rilievi e il personale Anas per la gestione della viabilità. La Variante è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo, con conseguenti forti disagi e rallentamenti in entrambe le direzioni. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento.

FONTE FOTO: CasertaCE

