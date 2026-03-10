PUBBLICITÀ
Furto da "Fior di Frutta" a Napoli, ladri sfondano la vetrina e portano via la cassa
Un colpo nella notte all’interno del negozio “Fior di Frutta” all’Arenella, nella zona collinare di Napoli.

Le immagini del furto sono state diffuse dalla titolare, Giovanna Sposito, molto conosciuta sui social per gli sketch ironici in cui inventa situazioni paradossali con clienti immaginari e con le richieste più astruse.

“Quanto vale la pena sacrificarsi per una vita migliore se poi ti alzi un mattino e scopri che le cose non vanno bene?”, spiega la titolare, “Oggi abbiamo ricevuto questo bel regalo, scusate la voce tremolante ma non ci aspettavamo una cosa del genere”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da FiordiFrutta Napoli (@fiordifruttanapoli)

Nelle immagini pubblicate, si vede che attorno alle 5.49 del mattino di lunedì 9 marzo, una persona entra nel negozio di via Arenella (uno dei tre della catena napoletana Fior di Frutta) sfondando una vetrina, portando via la cassa e poi frugando alla ricerca di qualcos’altro da rubare prima di scappare via.

Particolare di non poco conto: prima di lasciare il posto, il ladro ha anche abbassato la saracinesca, forse per “nascondere” il colpo ed evitare che potesse essere dato l’allarme da qualche passante.

Sui social in molti hanno espresso la propria solidarietà ai lavoratori del negozio ed alla titolare, diventata virale nell’ultimo biennio proprio grazie ai video con la cognata in cui impersonano due commesse, una burbera e l’altra accomodante, alle prese con richieste “stravaganti” dei clienti. Un format che ha portato sicuramente bene al negozio, tanto da essere poi ripreso anche da altre attività commerciali.

Fama che però non ha potuto evitare il colpo della scorsa notte: il bottino è ancora da quantificare, mentre le forze dell’ordine indagano sulla vicenda dopo aver acquisito anche le immagini della videosorveglianza interna al negozio.

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

