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Brutta sorpresa per Gino Sorbillo a Torino nel nuovo locale “Zia Esterina Pizza Fritta e Pizza a Portafoglio” situato nella centralissima via Garibaldi. Un uomo è riuscito a portare via l’incasso della serata approfittando di un momento di distrazione del personale di sala. Il tutto è stato immortalato nel video del circuito di sorveglianza.

Furto nella nuova pizzeria di Sorbillo a Torino, malvivente porta via più di 2mila euro dalla cassa

Come racconta l’imprenditore e pizzaiolo napoletano a NapoliToday, un uomo è entrato nel locale nella serata di sabato scorso intorno alle 21:30, con la scusa di chiedere delle indicazioni stradali al personale del ristorante. Approfittando della vicinanza del bancone con il registratore di cassa ha appoggiato una cartellina sopra due buste bianche rettangolari, contenenti l’incasso della serata, 2.235 euro in contanti, riuscendo a razziarle con un movimento fulmineo.

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Il personale del locale si è reso conto del furto soltanto pochi minuti dopo, quando ormai l’uomo si era dileguato approfittando della folla. È scattata così la denuncia da parte del gestore dell’esercizio commerciale che si è rivolto alla Questura di Torino il giorno successivo.

Oltre alla testimonianza è stata consegnata agli inquirenti anche una chiavetta USB contenente le immagini estrapolate dal circuito interno di videosorveglianza, che ora sono al vaglio delle forze dell’ordine per tentare di identificare il responsabile.