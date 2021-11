Qualiano, raid notturno al supermercato Sigma: ladri via con il bottino

Furto nella notte al supermercato Sigma in via Giuseppe Di Vittorio a Qualiano. La banda è entrata in azione approfittando del buio. La serranda dell’attività commerciale è stata scassinata. I banditi si sono diretti verso le casse e le hanno asportate. Si sono poi dati alla fuga facendo perdere le loro tracce prima che sul posto potessero arrivare le forze dell’ordine. Tutto si è verificato in pochi minuti che però sono bastati a mettere a segno il colpo. Il bottino non è stato ancora stimato. All’interno delle casse era stata lasciata la somma necessaria allo svolgimento dell’attività il giorno seguente. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione locale. Al vaglio dei militari dell’Arma della compagnia di Giugliano ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Saranno esaminate non solo le telecamere del supermercato, ma anche quelle poste nella zona circostante. Partita la caccia ai responsabili del raid.

I colpi precedenti

Con l’arrivo delle festività natalizie, i supermercati finiscono nel mirino dei banditi. Qualche settimana fa, è stata messa a segno una rapina al supermercato Conad di Afragola in via Guido Dorso. In quattro arrivarono sul posto poco dopo le 15. Mentre uno attendeva fuori, i tre complici seminarono il panico nel supermercato. Le cassiere furono costrette a consegnare il contenuto delle casse temendo qualche ritorsione. Una volta raccolto il bottino, si diedero alla fuga facendo perdere le loro tracce. Nessuno rimase ferito, ma il panico diventò protagonista della giornata. Sul posto arrivarono gli agenti del commissariato di Afragola che raccolsero le testimonianze dei presenti e i filmati dei circuiti di videosorveglianza posti nell’attività. Ancora prima, lo scorso fine ottobre, una banda entrò in azione a Giugliano. Il supermercato Decò in via Casacelle a Giugliano subì due rapine in 14 giorni. Ad agire tre giovani ragazzi con tute nere e pistole.